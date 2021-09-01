شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية "أيامنا على تكة" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض اليوم الأربعاء، أولى ليالى العرض المسرحى الكوميدى «أيامنا على تكة»، على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، ولمدة ليلتين عرض.

وتدور أحداث المسرحية فى إطار كوميدى اجتماعى، حيث تناقش تأثير التكنولوجيا والسوشيال ميديا المختلفة على أيامنا وحياتنا بشكل عام، وتحاكى أيضا علاقتنا الأسرية والعاطفية.

العرض المسرحى «أيامنا على تكة»، من إخراج السعودى أحمد العسعوس، وتأليف خالد أبو بكر، بطولة وليد أبو المجد، إسلام عبد الشفيع، محمد أبو السعد، وائل عونى، شيماء حمادة، خلود جلال، أسما عبد الله، ذكرى الحريرى، ميدو مزيكا، محمد هانى، وتمثيل ودعاية محمود أبو زيد "ديبو".