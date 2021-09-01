شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عدوية يغنى تتر حكاية "كدبة كبيرة" لـ أحمد زاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المطرب محمد عدوية من تسجيل تتر حدوتة "كدبة كبيرة"، من مسلسل "ورا كل باب"، بطولة أحمد زاهر وهنادى مهنى، والأغنية من كلمات عماد عبيد، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع وفواصل موسيقى محمد هارون.

ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غيرالعاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

يذكرأن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية