شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تحضر عرض فيلم "أميرة" بمهرجان فينيسيا السينمائى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر النجمة الأردنية صبا مبارك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائى الدولي، كواحدة من أبطال فيلم "أميرة" للمخرج محمد دياب الذى سيشهد عرضه الأول عالميًا فى المهرجان ضمن مسابقة "آفاق"، كما ستحضر حفل افتتاح المهرجان.

وأعلنت إدارة الدورة الـ 78 من مهرجان فينيسيا السينمائى عن اختيار فيلم "أميرة" للمخرج المصرى محمد دياب، وبطولة صبا مبارك، للمنافسة فى مسابقة آفاق، ليشهد من خلالها الفيلم عرضه العالمى الأول.

ويقام المهرجان خلال الفترة من 1 وحتى 11 سبتمبر، ويُعد فيلم "أميرة" ثالث أفلام دياب كمخرج بعد فيلم "678" عام 2010، وفيلم "اشتباك" عام 2016، والذى فاز بأكثر من 30 جائزة دولية، ويتناول فيلم أميرة قصة تدور أحداثها فى فلسطين وبالتالى يصبح أول فيلم فلسطينى يقوم بإخراجه مصري.

"أميرة" فتاة فلسطينية مراهقة ولدت بعملية تلقيح مجهرى بعد تهريب منى والدها نوار السجين فى المعتقلات الإسرائيلية، وتجبرها الظروف على أن تخوض رحلة لمعرفة الحقيقة وراء هويتها.

ويضم فريق عمل فيلم "أميرة" عدد كبير من النجوم العرب، من بينهم، صبا مبارك، وعلى سليمان، والممثلة الشابة تارا عبود التى يقدمها الفيلم لأول مرة سينمائياً فى دور أميرة، وقيس ناشف ووليد زعيتر، والفيلم من انتاج محمد حفظي، منى عبد الوهاب، معز مسعود، يوسف الطاهر، رولا ناصر، المخرج الفلسطينى هانى أبو أسعد، أميرة دياب، سارة جوهر، ومن تأليف الثلاثى محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

مهرجان فينيسيا السينمائى هو أحد أعرق المهرجانات الدولية، يُقام سنوياً فى مدينة فينيسيا بإيطاليا، وأحد المحطات الرئيسية لأهم أفلام العام، ويترأس لجنة تحكيم الدورة الحالية المخرج الكورى بونج جون هو، الحائز على جائزة الأوسكار عن فيلم Parasite.