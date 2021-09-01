شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الإعلان الرسمى لفيلم 30 مارس قبل عرضه 8 سبتمبر فى دور السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق القائمون على فيلم "30 مارس" الإعلان الرسمي للعمل وذلك استعدادًا لإطلاقه يوم 8 سبتمبر في دور العرض المصرية والسعودية والخليج وباقي الدول العربية.

وكشف الإعلان الرسمي للفيلم عن حالة من الغموض والإثارة، حيث نرى جرائم قتل متعددة، ودوائر وشخصيات وعلاقات لا نفهم ما يربطهم ببعض، بينما نرى بطل الفيلم في حالة من التوهان بين الوهم والحقيقة.

ويتتبع فيلم 30 مارس رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

ويجمع فيلم 30 مارس العديد من النجوم ومن بينهم أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندى موسى، وأيضًا نيللي كريم التى تشارك كضيفة شرف، والفيلم من تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.