شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعى فى أول تعليق بعد خروجه من المستشفى: راضِ بقضاء الله وحب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان نضال الشافعى، على شكر جمهوره ومتابعيه الذين ساندوه ودعوا له بالشفاء خلال أزمته الصحية الأخيرة، داعيا الله أن يجتاز هذه المحنة وأن يمن عليه بالشفاء، مشيرا إلى أنه راض بقضاء الله.

وكتب الشافعى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "اللهم انت ربى.. اسألك أن تشفينى وتخفف عنى مرضى وتمِنّ على بنعمة الشفاء وتجعله سببا فى دخول جنتك، اللهمّ إنى راضِ بقضائك".

وأضاف الشافعى: "وبرغم شدة المرض إلا أننى سعدت بحبكم وتواصلكم وأنا أحبكم وآمل أن تدعوا لى بالشفاء حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم، حفظكم الله".





وكانت هند محمد على، زوجة الفنان نضال الشافعى، قالت فى تصريحات لـ الخليج 365، إن زوجها خرج من المستشفى، وإنه حاليًا يستكمل علاجه فى المنزل ويستعد لعملية جراحية ثانية، خلال أسبوعين، وذلك بعد خضوعه لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون.

وأوضحت هند، أنه كان من المفترض أن يظل نضال الشافعى بالمستشفى حتى إجراء الجراحة الثانية، لكنه فضل العودة للمنزل واستكمال العلاج، لحين تحديد موعد العملية الجراحية الثانية خلال أسبوعين، مؤكدة أن زوجها بخير وحالته مستقرة وتم شفاؤه من الصديد وارتفاع درجة الحرارة التى عانى منها بعد العملية الأولى.