شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى ثالث حفلاته بالساحل الشمالى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقى يوم السبت المقبل حفلا غنائيا بأحد القرى السياحية بالساحل الشمالى، وهو الحفل الثالث له خلال أيام قليلة حيث أحيا النجم محمد حماقي يوم الجمعة حفلا غنائيا ضخما بالعلمين في الساحل الشمالي، وحضر الحفل عدد كبير من متابعي النجم الذي قدم من خلاله عدد كبير من أغانيه الجديدة، وتلى هذا الحفل حفلا أخر بعدها بيوم وهو السبت الماضى، وينظم حفل حماقى الجديد المنتج وليد منصور

يذكر أن حماقى طرح مؤخرًا أغنية "طالع موضة" وهى رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم.

وتصدر مؤخرًا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنية "لو هتسيب"، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 9 ملايين مشاهدة، وتعد الأغنية ثانى أغنيات ألبومه الجديد "يا فاتنى"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر طارق مدكور، وهي أغنية رومانسية درامية.