شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ينتهى من تسجيل أغنية جديدة إهداء لجمهور الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعاون المطرب عمر كمال مع الشاعر إيهاب عبد العظيم، فى أغنية جديدة بعنوان "يا صاحب المدرسة"، إهداء لنادى الزمالك بمناسبة فوزه بالدورى المصرى، من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضرى.

وكانت آخر أعمال عمر كمال هى دويتو أوعدك مع الفنانة سمية الخشاب، من كلمات وألحان أحمد أوسة، توزيع إسلام ساسو، وتقول كلمات الأغنية: "عمرى فى يوم يا حبيبتى مخونك.. هفضل جمبك بقى وأصونك.. بعشق أسمك كلك لونك.. لما تبوصيلى بقى بعيونك".

أما عمر كمال فشارك فى موسم رمضان الماضى بأكثر من عمل فنى إذ ظهر كممثل لأول مرة بشخصيته الحقيقية في مسلسل "بين السما والأرض" مع المخرج ماندو العدل، كما ظهر كمطرب فى مسلسل "اللى مالوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى حيث قدم أغنية حفل زفافهم داخل أحداث المسلسل .