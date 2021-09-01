شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "مسرح الجريمة" من إنتاج نقابة المهن التمثيلية بسوهاج .. اليوم وغدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح العرض المسرحى "مسرح الجريمة " من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، وبطولة الفنانة راندا البحيرى، وتأليف الكاتب مصطفى غزال، وإخراج محمد علام، بمحافظة سوهاج مساء اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

ويتولى الإشراف على العرض، المخرج المسرحى عادل حسان، وذلك بحضور نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، والمهندس محمد زكى السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ولفيف من القيادات التنفيذية بمحافظة سوهاج، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشورى، ومجموعة من رجال الأعمال.

ويشهد حفل الإفتتاح والذى يستمر اليوم وغدا توقيع بروتوكول تعاون بين المركز ونقابة المهن التمثيلية يقتضي استضافة مركز جيل المستقبل للثقافة والفنون للعروض المسرحية التى تنتجها نقابة المهن التمثيلية بهدف إحداث حالة من الحراك الثقافي والفني بالمجتمع المحلي بمحافظة سوهاج، وتنفيذ ورش تدريبية للهواة من أبناء محافظة سوهاج فى مختلف عناصر العرض المسرحى، وعقد المؤتمرات والندوات التى تُطرح لقضايا تتعلق بالتنمية الثقافية والفنية.