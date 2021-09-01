"المصنفات الفنية" تحرر محضر آداب لـ شاكوش والبحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أصدرالدكتور خالد عبد الجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، قرارًا بتحرير محضر آداب للمشاجرة التي وقعت بين حسن شاكوش ورضا البحراوي.

وكتب المؤلف والشاعرالغنائي أيمن بهجت قمر، عبر حسابه على تويتر: "الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، أصدر قراره بتحرير محضر آداب لواقعة حفلة حسن شاكوش".

وكان مجلس نقابة المهن الموسيقية، أصدر قرارا، اليوم الأربعاء، بوقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.

وأكدت النقابة أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي مايسمو بهم لا ما يحط من قدرهم.

وتدعو النقابة جميع الفنانين وحتي المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق مشددة علي أنها لن تتواني عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.

جدير بالذكر أن أحد الملاهي الليلية في الساحل الشمالي، شهدت وقوع مشادة قوية ومشاحنات بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والمطرب الشعبي رضا البحراوي وفرقته.

وكانت المشادة قد بدأت مع صعود مطرب المهرجانات حسن شاكوش في حضور فرقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، وبعد شد وجذب غادر الأول مكان الحفل، وصعد البحراوي إلى المسرح وقال: " شاكوش فين.. مشي.. كنت عايزه والله.. بس للأسف خد بعضه وجرى.. عايزه يدعي لحمو بيكا".