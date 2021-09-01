أول تعليق لـ نضال الشافعي بعد خروجه من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجه الفنان نضال الشافعي، رسالة لجمهوره بعد خروجه من المستشفى وعودته إلى منزله.

وكتب الشافعي، عبر حسابه على فيسبوك: "اللهم أنت ربي.. اسألك أن تشفيني وتخفف عني مرضي، وتمِنّ علي بنعمة الشفاء وتجعله سببا في دخول جنتك.. اللهمّ إني راضِ بقضائك".

وأضاف: "وبرغم شدة المرض إلا أنني سعدت بحبكم وتواصلكم وأنا أحبكم وآمل أن تدعوا لي بالشفاء، حتى أجتاز هذه المِحنة بفضل الله ثم ببركة دعواتكم.. حفظكم الله".

وتعرض الفنان نضال الشافعي، منذ أيام، لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وأجرى على إثرها جراحة نتيجة انفجار جزء في القولون.

ومن المقرر أن يجري نضال الشافعي، عملية جراحية ثانية خلال الأسبوعين المقبلين.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك مؤخرا في تصوير فيلم "ميني بار" مع النجوم: صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا وغيرهم، سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد خضري، وإشراف عام على الإخراج عادل الأعصر.