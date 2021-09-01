بعد قرار إيقافه موقف حسن شاكوش من حفل الساحل الشمالي غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

قرر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية إيقاف تصاريح الغناء لمطرب المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي لمدة شهر، بعد تبادلهما الهجوم عبر الفيديوهات المصورة على موقع فيس بوك، ويأتي ذلك قبل ساعات من مشاركة شاكوش في الحفل المقام غدا في شاطئ كريستال بالاس بالساحل الشمالي، فما هو موقفه؟

المايسترو محمد أبو اليزيد "وكيل نقابة المهن التمثيلية" في تصريح خاص ل"الخليج 365" قال: "قرار إيقاف حسن شاكوش يبدأ من اليوم، وتم بالفعل إلغاء تصريح مشاركته في الحفل".

مجلس نقابة المهن الموسيقية أعلن اليوم وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي، وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، وذلك لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات علي الجمهور من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديآ للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدآ هاديا أو داعما لإهدار الأخلاق والفضيلة .

وجاء في القرار: تأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا مايحط من قدرهم.

وتابع البيان: النقابة تدعو جميع الفنانين وحتى المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤلية الكلمة والأخلاق، ولن تتواني النقابة عن دورها في ممارسة حقها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخه والرصينة".

وتبادل المطرب الشعبي رضا البحراوي ومطرب المهرجانات حسن شاكوش، الهجوم عبر الفيديوهات المصورة على موقع فيس بوك، بعد المشاجرة التي نشبت بينهما في الحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي الأسبوع الماضي.