ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير بإيطاليا.. والجمهور:"لما تطلب جورجينا أونلاين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير جديدة على البحر خلال تواجدها في إيطاليا.

ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وحازت الصور عاى إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على جلسة التصوير، كالتالي: "بتحاولي تبقي جورجينا ومش عارفة"، "أمس جورجينا نشرت بنفس المدينة"، "لما تطلب جورجينا أونلاين"، "جورجينا الغلابة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي خاضت به السباق الرمضاني لعام 2020.

وشارك في البطولة النجوم: أحمد مجدي، نهال عنبر، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، ومحمود البزاوي وغيرهم، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.