"القبض على الفيشاوي"..طرح الإعلان الرسمي لفيلم "30 مارس"(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

طرحت الشركة المنتجة لفيلم"30 مارس"، الإعلان الرسمي للعمل، استعدادًا لطرحه بالسينمات يوم 8 سبتمبر الجاري.

وظهر في الإعلان الرسمي للفيلم، الفنان أحمد الفيشاوي وقد تم إلقاء القبض عليه، ومشاهد إثارة وغموض، وأحداث مليئة بالقتل والخطف.

تدور أحداث فيلم "30 مارس" حول رحلة "علي" الهارب من جريمة قتل لا يعرف حتى هل ارتكبها أم لا، فيبدأ في جمع خطوط الحقيقة بمساعدة صديقه المحامي وجارته، ومع مرور الوقت يجد نفسه يتورّط في قضايا أخطر بكثير مما تصوّر، تجعله على حافة الجنون أو القتل.

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، محمد علي رزق، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، خالد الصاوي، وليد فواز، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.