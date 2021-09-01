وائل فرج يروي موقفا مع الستايلست الخاصة به: "طلبت لي الشرطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روى الفنان وائل فرج موقفا حدث معه خلال تصوير أحد مشاهده في مسلسل "الآنسة فرح" مع الستايلست الخاصة به.

وكتب وائل فرج منشورًا، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "حدث بالفعل، موقف عمري ما سمعت إنه حصل قبل كده، طلبت من الستايلست بتاعت مسلسلي إنها تحضر التصوير، لإنها محضرتش غير أول يومين أول ساعتين من الأوردر بس وسايبه المساعدين الصغيرين بخبرتهم المحدودة و ده أثر على جودة الشغل اللي كنت متوقعها".

وأضاف :" والغريب إنها رفضت وقالتلي إنه طبيعي إنها متحضرش التصوير وده عرف الشغلانة مع إن بنود العقد بتأكد على حضور جميع العاملين بأي مشروع جميع الأوردرات، الأغرب واللي مسمعتش عنه قبل كده إني لما اختلفت معاها وتمسكت بحقي في حضورها التصوير وطلبت من الجهة الإنتاجية إلزامها بالحضور طلبت لي الشرطة وجبتلي المباحث في ستوديو التصوير".

وتابع :" أنا بكتب البوست ده ومش هتكلم فالموضوع تاني لإنه خلاص خلص وحقي خدته والموضوع أصغر من إني أتكلم فيه بس بكتب البوست ده عشان ميحصلش تاني من أي حد ومع أي حد لإني لو سكت ومقولتش هكون بساعد إن اللي حصل ده ممكن يحصل تاني وثالث، وشكرا ".

وأكمل :" ملحوظة هامة، الستايليست الجزء ده أول مرة تشتغل معايا، مش هي اللي عملت الأجزاء الأول والثاني والثالث".

يذكر أن الفنان وائل فرج شارك في رمضان الماضي بمسلسل "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن.