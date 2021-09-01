درة تنشر صور من رحلتها إلى "إيطاليا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة التونسية درة مجموعة صور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة خلال رحلتها إلى إيطاليا، كما ظهرت في صور أخرى مع زوجها المهندس هاني سعد.

واحتفلت الفنانة التونسية درة زروق، نوفمبر الماضي، بحفل زفافها على المهندس هاني سعد، في أحد فنادق مدينة الجونة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين فقط.

وشاركت درة في مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هاني سلامة، سوسن بدر، غادة عادل، درة، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، نجلاء بدر، ندى موسى، نورهان، ومن تأليف إسلام حافظ، إخراج محمد العدل، العمل عُرض رمضان الماضي.