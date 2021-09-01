فن ومشاهير

وفاة والدة الفنانة الكويتية غدير السبتي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الإعلامية مي العيدان عن وفاة والدة الفنانة الكويتية غدير السبتي، اليوم 1 سبتمبر.

ونشرت مي العيدان نعي لوالدة غدير السبتي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت العيدان، على الصورة: "عظم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصديقيين و الصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضا من رياض الجنة لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

ومن ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنانة غدير السبتي مسلسل "الناموس"، ومسلسل "ملاك الرحمة".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا