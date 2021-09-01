محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الإعلامية مي العيدان عن وفاة والدة الفنانة الكويتية غدير السبتي، اليوم 1 سبتمبر.

ونشرت مي العيدان نعي لوالدة غدير السبتي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت العيدان، على الصورة: "عظم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصديقيين و الصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضا من رياض الجنة لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

ومن ناحية أخرى كان آخر أعمال الفنانة غدير السبتي مسلسل "الناموس"، ومسلسل "ملاك الرحمة".