حمدي الميرغني ينشر صور من كواليس بروفات حفل محمد حماقي بالساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان حمدي الميرغني صورًا من كواليس بروفات حفل المطرب محمد حماقي في الساحل الشمالي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق "الميرغني" على الصور :"كواليس بروفات أجمل حفلة في الساحل الشمالي للنجم المحترم حبيبي محمد حماقي، الشاعر أمير طعيمة، وصاحبي وأخويا المنتج حمدي بدر".

وأحيا محمد حماقي حفلُا غنائيًا مؤخرًا في مدينة العلمين بالساحل الشمالي.

وطرح حماقي مؤخرًا 4 أغنيات من ألبوم "يا فاتني"، وهي: "زيها مين"، "لو هتسيب"، "تك"، وأخيرا "طالع موضة".

ألبوم "يا فاتني" لمحمد حماقي يتكون من 12 أغنية، يتعاون فيه مع نخبة من الشعراء والملحنين، أبرزهم أيمن بهجت قمر وأمير طعيمة وعزيز الشافعي وتامر حسين وغيرهم.