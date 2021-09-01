سيرين عبد النور بأقوى رد على حقد البعض

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ 52 دقيقة

بعد حملة الإنتقادات الواسعة التي تعرضت لها عقب نشرها مقاطع فيديو عبر خاصية “الستوريز” عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، يظهر فيها زوجها وهو يداوي إصابة قدمها، خرجت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن صمتها، وردت بقوة عبر حسابها الرسمي، مؤكدة أن بعض هذه الانتقادات، نابع من حقد ونوايا سيئة، وأن أصحاب الانتقادات يحبون الأذية.

فكتبت: “بعض التغريدات السخيفة نابعة من حقد ما بيخلص ابداً صار عندي قناعة انو الانسان عدو نفسه بنواياه السيئة ومع الوقت سلبياته بتزيد ما بتنقص. ما عندو وقت يختبر انو المحبة مفتاح الجنة لان قلبه الاسود ملتهي بالأذى. يا انسان انت مش خالد على هالارض والوقت ما بينطر حداً”.

كما ردت سيرين على متابعة عاتبتها، وقالت: “سيرين انت بتعرفي قديش بحبك وما بدي تفهميني غلط. كلنا منعرف قديش انت حدا متواضع وبتحبي تشاركي الناس حياتك وتضحكي معنا. ونحن كثير منحب هل شغلة. بس في ناس لما شافت صورة اصابتك فكروكي عم تستخفي بوجع الناس يلي أكبر، ما تهتمي طالما انت مبسوطة”.

لترد عليها سيرين قائلة: “مين هول الناس يا ملاك؟ الناس يللي قاعدين ناطرين على الكوع شغلتهن وعملتهن يفسرو على ذوقهن النوايا؟؟ يللي بدهن يعملو من الحبة قبة؟ خلو شوية ايجابية وطفولية بنفسيتكن لتعرفو تكملو هالحياة بسلام”.