صور ميريام فارس في المايوه تثير جدلاً عبر مواقع التواصل

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثارت صور الفنانة اللبنانية ميريام فارس جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت مجموعة صور لها من عطلتها الصيفية من أحد الشواطئ عبر صفحتها الخاصّة على موقع التواصل الإجتماعي، وهي ترتدي المايوه.

يذكر أنه بمناسبة الذكرى السابعة لزواج ميريام من زوجها رجل الأعمال الأميركي ذي الأصول اللبنانية، داني متري، إحتفلت من خلال جلسة تصوير برفقة العائلة.

ونشرت فارس عبر صفحتها الخاصة مقطع فيديو، يتضمن صوراً من جلسة تصوير على أحد الشواطئ، وعلقت عليه قائلة: “7 سنوات من الحب الذي لا نهاية له.. ذكرى زواج سعيدة”.

ولاقى الفيديو إعجاب المتابعين، الذين تمنوا لها دوام السعادة والحب. الجدير بالذكر، أن فارس تزوجت من داني متري عام 2014، بحضور 14 شخصاً فقط، وفي سرية تامة، بعيداً عن وسائل الإعلام، وقد أنجبت منه ولدين، هما جايدن وديف.