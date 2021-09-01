كتب امير فتحي في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 06:57 مساءً - أعلنت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام عن وفاة والدة الفنانة الكويتية ” غدير السبتي ” اليوم الأربعاء .
فكتبت مي العيدان في نعيها لوالدة غدير السبتي مقدمة لها التعازي قائلة : ” عظم الله أجر الفنانة غدير السبتي في وفاة والدتها ” .
وتابعت : ” الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويحشرها مع الأبرار والصادقين والصالحين ويوسع مدخلها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة .. لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت ” .
ومن جانبها نشرت غدير السبتي منشورا لها بواسطة خاصية الاستوري عبر حسابها على إنستجرام أعربت من خلاله عن حزنها على وفاة والدتها جاء فيه : ” أمي ما أقدر احطلك تعزية .. قلبي مو مطاوعني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر الموت يفجع الفنانة ” غدير السبتي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.