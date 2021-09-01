شاهد .. أحدث ظهور ل ” تالا ” إبنة كارول سماحة في عيد ميلادها السادس

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 06:57 مساءً - احتفلت الفنانة اللبنانية ” كارول سماحة ” بعيد إبنتها ” تالا ” السادس في منشور لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع كارول سماحة بإبنتها أثناء الاحتفال بهذه المناسبة .. وكتبت في تعليقها عليها : ” عيد ميلاد سعيد لضوء حياتي .. أنتي كنز بالنسبة لي ولعائلتنا ” .

وتفاعل المتابعون على الصور بشكل كبير الذين أبدوا إعجابهم بها وحرصوا على تهنئة الفنانة كارول سماحة بعيد ميلاد إبنتها تالا .. كما أشار البعض في تعليقاتهم إلى وجه الشبه الكبير بينهما .