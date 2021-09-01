خالد عبد الرحمن يدشن التطبيق الفني الخاص به الليلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان خالد عبد الرحمن، اليوم، عبر حسابه الرسمي في تويتر، عن تدشينه التطبيق الإلكتروني الخاص بأعماله الفنية، رغم عدم اكتماله، وكان خالد قد أعلن، في يونيو الماضي، عن تدشين تطبيق فني خاص به، في خطوة جديدة تتماشى مع عصر السوشيال ميديا.

وتضم المنصة العديد من أعماله ومشاركاته بالصوت والصورة، سواء الأعمال القديمة أو الجديدة، باستثناء الأعمال التي تملكها شركات إنتاج أخرى.

وأشار حينها إلى 12 حفلة غنائية ستُبَثّ مباشرة عبر المنصة لمدة عام، بالإضافة إلى طرح ألبومه الجديد تحت مسمى “خالديات” حصرياً عبر المنصة، بالإضافة إلى الجلسات القديمة التي لم يتمَّ نشرها، بالإضافة إلى الجديدة والحصرية، وسيُطلق أيضاً بثاً مباشراً لرحلاته الداخلية والخارجية.

وبيّن أن هناك إذاعة في المنصة الإعلامية، سيتم من خلالها بث أغانيه الجديدة والقديمة على مدار الساعة.

وأكد خالد عبد الرحمن أن تدشين التطبيق سيكون الليلة، في تمام الساعة 9 مساءً، ونوه بأنه سيُطلق التطبيق رغم عدم اكتماله، ليصبح المحتوى في متناول جمهوره ومحبيه.

وأضاف أن الأيام القادمة ستشهد رفع المواد التي لم يُستكمل وضعها في التطبيق، متمنياً أن ينال إعجاب جمهوره ومتابعيه، وأوضح خالد أنه خلال الـ 20 يوماً القادمة سيصبح التطبيق مكتملاً لدى محبيه.

وحقق الفيديو الذي أعلن فيه خالد عن التطبيق أكثر من 70 ألف مشاهدة في ظرف 5 ساعات فقط من الإعلان.

وكان خالد قد كشف في وقت سابق عن امتلاكه أرشيفاً فنياً ضخماً يوازي ما تم طرحه في مسيرته، مشيراً إلى أنه سيُنشر حتماً بخطوات متزنة في النشر.