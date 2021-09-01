فيفي عبده تتصدر الترند بتصريح سابق عن الرقص: “نشقى للحصول على المال”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت الفنانة فيفي عبده مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصيّد البعض تصريحات سابقة من حوارات تلفزيونيّة قديمة، سجّلتها في بداية مشوارها الفنّي.

فقد شارك روّاد التواصل فيديو من لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية هالة سرحان، أثار جدلاً واسعاً، ولاقى رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر كثيرون منها، بل هاجموها بسبب ما قالته، معتبرين أنّه كلام لا يصحّ أن يُقال في الأساس.

فقد تحدّثت عبده خلال اللقاء عن الصعوبات التي تواجهها كراقصة في عملها، بعدما سألتها هالة سرحان عن قول الجمهور دائماً إن المال يأتي بسهولة للراقصات، لتُجيب بأن الكلام عارٍ من الصحّة، مؤكّدةً أن الرقص مليء بالصعاب، قائلة: “لا ليست بسهولة… نحن نشقى جداً للحصول على المال.. ربّنا يبتلي أي أحد يلوم علينا”.

وأشارت عبده إلى أنّ الأكسسوارات، التي تزيّن بذلة الرقص مصنوعة من الزجاج لتظهر كأنّها من الألماس، وكانت تتساقط دائماً وتسبّب لها جروحاً تؤلمها، مشدّدة على قولها: “ربّنا لا يورّي أحداً الشقاء الذي نراه”.