انقسام في الآراء.. هاندا أرتشيل في فيديو قديم عندما كانت مذيعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت الممثلة التركية هاندا أرتشيل الترند التركي، بعد انتشار مقطع فيديو قديم لها عندما كانت تعمل مذيعة في إحدى القنوات التلفزيونية قبل دخولها عالم التمثيل، وحقق الفيديو تفاعلاً كبيراً ودخل ضمن الأكثر تداولاً.

وانقسمت الآراء حول تغيّر شكل هاندا، حيث اعتبر البعض أنّها خضعت لكثير من عمليات التجميل، إضافة لقيامها بعملية تصغير معدة لتصبح بالنحافة التي هي عليها اليوم.

فيما هبّ جمهور هاندا للدفاع عنها، مؤكداً أنها كانت جميلة سابقاً وما زالت كما هي وأنّ التغيّر الوحيد هو إنقاص وزنها.