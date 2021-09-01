تصوير الموسم السابع من “أرابس غوت تالنت” في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحضّر قناة “أم بي سي” للموسم السابع من برنامج المواهب “#أرابس غوت تالنت”، الذي بدأ منذ أشهر عدّة تصوير المرحلة الأولى منه، وهي مرحلة الاختيار في بيروت.

غير أنّ التصوير توقف فجأة دون معرفة السبب، ليتّضح لاحقاً أنّ المحطة قررت استكمال التصوير في العاصمة السعودية الرياض، ويجري حالياً التفاوض مع فنان سعودي ليكون ضمن لجنة التحكيم.

يأتي قرار انتقال البرنامج إلى الرياض من بيروت بالتزامن مع قرار قناتي “العربية” و”أم بي سي” نقل مكاتبهما من دبي إلى الرياض وفق تقرير نشرته وكالة “بلومبيرغ” البريطانية.

وبحسب التقرير، فقد تبلّغ موظفو قناتي “العربية” و”أم بي سي” قرار نقل المحطة من دبي إلى الرياض والتنفيذ سيتم على ثلاث مراحل، حيث ستبدأ المرحلة الأولى في شهر أيلول الحالي وسيكون الهدف إنتاج 12 ساعة من العمل في الرياض، بينما تنطلق المرحلة الثانية في شهر كانون الثاني من العام المقبل وصولاً إلى المرحلة الثالثة والنهائية في العام 2024. وأكدت الإدارة للموظفين أنه لن يكون هناك تسريح للعاملين.