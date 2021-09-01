بعد 18 شهراً من التأخير.. الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم “جيمس بوند” الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عرضت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند عبر “إنستغرام”، يوم أمس الثلثاء، الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد “لا وقت للموت” No Time To Die، الذي يظهر فيه الممثل البريطاني دانيال كريغ في شخصية العميل السري 007 للمرة الأخيرة.

واستُهل الإعلان بعبارة “انتهى وقت الانتظار”، بالإشارة إلى أن الفيلم سيُطرح رسمياً في دور عرض السينما في المملكة المتحدة في 30 أيلول (سبتمبر) وفي 8 تشرين الأول (أكتوبر) في الولايات المتحدة.

وفي اللقطات التشويقية، يظهر كريغ وجهاً لوجه مع عدوه إرنست ستافرو بلوفيلد، الذي يلعب دوره الممثل الشهير كريستوف والتز، ويجبر على التحالف معه لمواجهة عدو أخطر.

وشوهدت النجمة الكوبية آنا دي أرماس، بدور عميلة وكالة المخابرات المركزية بالوما.أما الشخصية الشريرة الرئيسية في فيلم بوند الجديد، سافين، فيلعب دورها الممثل الأميركي رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار.

وقد تأجل عرض الفيلم من نيسان (أبريل) العام الماضي مرات عدة بسبب انتشار فيروس كورونا وإغلاق دور السينما حول العالم خوفاً من ارتفاع عدد الإصابات الجديدة والوفيات.

وتقدر تكلفة إنتاج فيلم جيمس بوند الجديد بـ 200 مليون دولار، وتعد السلسلة من أكثر الأفلام شعبية في العالم، فقد لقي الإعلان الترويجي بعد نشره على الصفحة تفاعلاً كبيراً، إذ إن هذا الفيلم هو من أهم الأفلام التي ينتظرها جمهور السينما هذا الخريف.