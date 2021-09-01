“طلقة”.. تُعرّض إيهاب توفيق لانتقادات جماهيرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح الفنان إيهاب توفيق، منذ أيام قليلة أحدث أغانيه على موقع “يوتيوب”، والتي تحمل اسم “طلقة”، من كلمات أحمد عبد النبي، وألحان تيم علي، وتوزيع محمد شفيق.

الأغنية جاءت مخيبة لتوقعات وذوق جمهور ومحبي الفنان المصري، لا سيّما الفئة التي عاصرت بداياته الفنية وأغانيه المميزة التي حقق بها نجاحات كبيرة في التسعينات من القرن الماضي وبداية القرن الحالي.

وقرر توفيق مواكبة الذوق الحديث والفكر الشبابي الجديد الحالي والذي يتلاءم مع تطورات السوشيل ميديا، وقدّم كلمات تختلف عن التي كان يغنيها سابقاً، ومن هنا جاء اعتراض جمهوره وعشاقه، وطالبوه بتقديم أعمال شبيهة بروائعه السابقة، التي تليق بمكانته الفنية، فيما دافعت عنه فئة أخرى وأشادوا بالعمل.

وطرح توفيق منذ فترة، أغنية جمعته بأصدقائه من نجوم جيل التسعينات حميد الشاعري، مصطفى قمر، وهشام عباس، وتحمل اسم “زحمة الأيام”، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات سامح العجمي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وإخراج ياسين حسن.