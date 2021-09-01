ظهر في أهم استوديوهات العالم.. ظافر العابدين يُنهي العمل على فيلم “غدوة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن النجم التونسي، ظافر العابدين، عن مواصلته العمل على فيلمه السينمائي الجديد “غدوة”، وذلك في تجربة جديدة عليه تماماً في عالم السينما، إذ قرر كتابة السيناريو للفيلم كما سيقوم بإخراجه وإنتاجيه والظهور فيه ممثلاً رئيسياً.

وظهر العابدين في مقطع فيديو، عبر حسابه في “إنستغرام”، أكد فيه أنه يوجد في أحد أهم الاستديوهات بالعالم، لإنهاء العمل على فيلم “غدوة”، موضحاً أنه يقوم بمرحلة تركيب الصوت في “ستوديو توتنهام”.

وأكد العابدين أن هذا الاستوديو صنع فيه العديد من أهم الأفلام السينمائية بالعالم، من بينها أفلام نافست، وحصلت على “الأوسكار”، حيث ظل يعدد الأعمال الفنية التي أنهى صناعها العمل عليها داخل هذا الاستوديو.

وحدد العابدين وجهته القادمة بهذا الفيلم، قائلاً إن قاعات دور العرض السينمائي ستستقبله قريباً، كما وثق لحظات العمل على الفيلم داخل أكبر قاعة في إنجلترا، ويوجد فيها لمدة 3 أسابيع، منوهاً بأنه حاول منح الجمهور نبذة عن المكان، الذي يتم فيه إخراج العمل بشكل نهائي.

وكان قد كشف العابدين، عبر مؤتمر صحافي عقده في تونس خصيصاً للإعلان عن تفاصيل ذلك الفيلم السينمائي، موضحاً أنه سيبدأ تصويره قريباً، بعد كتابة السيناريو، واختيار الشخصيات.

وأكد العابدين أنه صاحب الفكرة الأساسية للعمل، وأنه سيكون تونسياً خالصاً، واصفاً التجربة بأنه أحسها، وأراد تجسيدها على أرض الواقع.

وقال العابدين إنه سيظهر في الفيلم بشخصية أب يُدعى “حبيب”، وسيكون بجواره ابنه “أحمد”، رافضاً الخوض في تفاصيل أكثر، للحفاظ على قصة العمل حتى يبدأ التصوير.

وأوضح أن الفيلم سيضم أسماء معروفة من الممثلين المقيمين في تونس، معلناً أنه لن يخوض سباق دراما رمضان المقبل 2021، بسبب انشغاله بتصوير عمله، الذي اختار إخراجه بنفسه عن قناعة.

وتفسيراً لاختيار اسم “غدوة” كعنوان للفيلم، قال إنه اختار عنوانه بعد تفكير عميق، حيث إن الكلمة لها ارتباط وثيق بلهجة التونسيين، وحياتهم اليومية.