كيف استقبلت أم كلثوم كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: لايزال الحديث بين الجمهور المهتم والمتابع لكرة القدم، عن أصداء عودة اللاعب الكبير كريستيانو رونالدو، إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مجدداً، وما زاد حالة التفاعل بشأن تلك العودة هي الطريقة التي تم استقبال رونالدو بها.

وفي التفاصيل، رحب الحساب الخاص “بنادي مانشستر بالعربي”، على “تويتر”، بلاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي يعود لصفوفه بعد غياب سنوات، بطريقة مميزة كانت بطلتها كوكب الشرق أم كلثوم.

ونشر الحساب مقطعاً من أغنية “كان لك معايا”، التي تغنيها أم كلثوم، وهي من كلمات مأمون الشناوي، وألحان بليغ حمدي، وتمت الإشارة في التغريدة إلى حساب كريستيانو رونالدو، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور.

وحظي مقطع أغنية “كان لك معايا” بنسبة استماع بأكثر من نصف مليون مشاهدة، وسط إشادة كبيرة بذلك الاختيار، الذي عبر من خلاله النادي عن قيمة وقامة كريستيانو رونالدو، العائد للصفوف مجدداً، بأنه كانت له مع النادي عندما لعب له بصمة قوية.

ويعول جمهور المان يونايتد على كريستيانو رونالدو الكثير، إذ يتمنى الغالبية أن تكون له بصمة أقوى من تلك التي تركها في سنوات لعبه السابقة بالنادي.

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن، في بيان رسمي له، عن عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف الفريق، مجدداً، بينما لم يتم الكشف عن قيمة التعاقد وتفاصيل الصفقة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو كان قد انضم لمانشستر يونايتد من قبل صيف 2003، قادماً من نادي سبورتنغ لشبونة، ولعب تحت قيادة السير أليكس فيرغسون حتى عام 2009.