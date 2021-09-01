شاكوش ورضا البحراوي.. نقابة الموسيقيين المصريين تتدخل بقرار صارم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر مجلس نقابة المهن الموسيقية في مصر قرارا صارما لفض المشاجرة التي اندلعت بين المطربين حسن شاكوش ورضا البحراوي.

وقرر مجلس نقابة المهن الموسيقية وقف تصاريح الغناء لمدة شهر يبدأ من تاريخ القرار لكل من حسن شاكوش ورضا البحراوي وعدم مزاولتهما الغناء طوال مدة الوقف، لما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات أمام الجمهور.



وأكدت النقابة أن ما حدث يحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هادياً للقيم والأخلاق، ولم يكن أبدا داعماً لإهدار الأخلاق والفضيلة، وتأتي مثل هذه الممارسات من البعض الذين لا يستشعرون قيمة فضل الله عليهم في مقابلة جمهور له كافة الحقوق في تلقي ما يسمو بهم لا ما يحط من قدرهم، بحسب ما جاء في بيان النقابة.

ودعت النقابة جميع الفنانين وحتي المؤديين للمهرجانات التمسك بمسؤولية الكلمة والأخلاق، مشددة علي أنها لن تتواني عن دورها في الحفاظ علي قيم المجتمع الراسخة والرصينة.

وكانت مشاجرة قد اندلعت بين حسن شاكوش ورضا البحراوي في الساحل الشمالي، حيث تواجد الاثنان على خشبة المسرح في نفس التوقيت، وطلب "شاكوش" من فرقة رضا البحراوي النزول من على خشبة المسرح كي يبدأ فقرات حفله الغنائي، لكن لم يلتزم إلا اثنان فقط بالنزول.

وحاول مغني المهرجانات حمو بيكا إنهاء الخلاف وحل المشكلة، وعلى إثرها استكمل حسن شاكوش حفله الغنائي، الذي استمر حتى الساعات الأولى من صباح الأحد.



وبعد انتهاء الخلاف وقبل أن يبدأ البحراوي فقرته قال: "فين شاكوش؟ كنت عايزه! خليه يدعي لحمو بيكا"، فرد عليه حسن شاكوش عبر فيس بوك من خلال الفيديو ضاحكًا: "أنا هربان يا جماعة أنا هربان.. أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفلة، ادعوا لنا كدة ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله، وصباحكم زي الفل حبايب قلبي".

ومع تبادل السباب بين حسن شاكوش ورضا البحراوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قررت نقابة المهن الموسيقية في مصر فتح تحقيق موسع في ذلك الأمر لمعرفة المخطئ، وانتهت إلى إصدار قرارها بوقف الاثنين عن الغناء لمدة شهر.