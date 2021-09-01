مي حلمي وأحمد صالح.. كواليس جديدة عن "حلقة الأزمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جدل كبير أثير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الفترة الأخيرة بشأن واقعة أحمد صالح نجم الزمالك الأسبق مع المذيعة مي حلمي.

وانتشر مقطع فيديو لجزء من الحلقة تظهر فيه مي حلمي وهي تهاجم ضيفها أحمد صالح بعبارات أثارت غضب رواد الشبكات الاجتماعية.

إيقاف البرنامج

‎وقررت إدارة القناة إحالة المذيعة مي حلمي للتحقيق وإيقاف برنامجها لحين انتهاء التحقيقات معها، كما قررت نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، منع مي حلمي من الظهور على وسائل الإعلام لعدم حصولها على ترخيص مزاولة المهنة.

كواليس الهجوم

‎وكشف أحمد صالح لاعب الزمالك الأسبق في حديث مع "ET بالعربي" كواليس الحلقة المثيرة للجدل، إذ أعرب عن سعادته العارمة بدعم الفنانين والجمهور والرياضيين والنقاد عندما ترك الحلقة بعد تعرضه للهجوم.

وأشار إلى أن مالك قناة "الحدث اليوم" والعاملين فيها اعتذروا له بعد انسحابه من حلقة برنامج "الحكم"، لكن مي حلمي لم تعتذر.

ردود الأفعال



ولم يتوقع صالح الدعم الكبير من الجمهور، إذ تلقى رسائل دعم كثيرة بعد مغادرته للحلقة، مضيفا أنه غادر بشكل عفوي بسبب طريقة التعامل من المذيعة.

كواليس ذهابه للحلقة

ولفت إلى أنه لم يندم على ذهابه للحلقة، وقال: "ذهبت لمساعدة معد صغير في السن يدعى إسلام، وهو شخص محترم ومميز في بداية طريقه، وكنت قد وعدته منذ عام أن أظهر معه في إحدى حلقات البرنامج".

وأوضح أن من المستحيل أن يظهر مرة أخرى مع مي حلمي على هذه الشاشة.



دور نقابة الإعلاميين

وقال الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن المشهد غير مقبول نهائياً، لافتاً إلى أن الضيف لا بد أن يلقى احترامه، وأن التعامل معه لا يكون بمثل هذا الشكل.