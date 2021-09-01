صور.. 4 إطلالات جريئة لهيفاء وهبي في أسبوع واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تدرك النجمة هيفاء وهبي أن الجمال جزء من معادلة النجاح، لذا تحرص دائماً على الظهور بإطلالات عصرية تبرز أنوثتها وتخطف أنظار الجمهور.

الفنانة اللبنانية التي تقترب من عامها الخمسين لا تزال تحظى إطلالاتها على منصات التواصل الاجتماعي بحضور طاغ ظهر مؤخراً في أكثر من مناسبة خلال أسبوع واحد.

هيفاء وهبي "نجمة الساحل"





اختارت هيفاء في حفلها بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي المصري الظهور بملابس تناسب أجواء البحر.

وظهرت مرتدية "شورت" جلد قصير باللون الذهبي الميتاليك، منسق مع توب مخطط بشكل رأسي بألوان زاهية، وجوارب شبك بسيطة. وقد حملت هذه الإطلالة توقيع المصمم اللبناني ميخائيل شمعون.

حفل ثان في الساحل





وفي حفلها الثاني بالساحل الشمالي، حرصت هيفاء وهبي على الخروج للجمهور بإطلالة غير تقليدية.

واختارت بنطلون شارلستون مطرز بالترتر باللون السماوي منسق مع قميص من اللون نفسه، يكشف عن حمالة الصدر بشكل عصري جذّاب، وهي إطلالة من تصميم اللبناني ميخائيل شمعون أيضاً.

الفستان الزهري





وجاءت إطلالة هيفاء الثالثة في مصر لتكشف عن جمالها بشكل كبير، إذ حرصت على ارتداء فستان في أحد حفلات الزفاف.

الفستان يحمل توقيع ميخائيل شمعون وجاء بأكتاف منسدلة ومطرز باللون الوردي والسماوي ويكشف عن جزء من ساقها.



ونشرت هيفاء عبر حسابها في أنستقرام صورها بهذا الفستان وعلقت قائلة "لأني سعيدة".

إطلالة جريئة





وحرصت هيفاء وهبي على الظهور بإطلالة جريئة ومثيرة أثناء مشاركتها في الاحتفال بعيد ميلاد الإعلامية المصرية هالة سرحان.



وارتدت النجمة اللبنانية طاقماً من قطعتين مزين بالورود.