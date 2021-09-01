الإمارات تشارك بمؤتمر "رؤساء البرلمانات" وقمة عالمية لمكافحة الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشارك الإمارات في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات والقمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب في النمسا في وقت لاحق الشهر الجاري.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، يترأس صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وفد المجلس الذي يقوم بزيارة إلى النمسا خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ويشارك الوفد خلال هذه الفترة، في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والقمة البرلمانية العالمية الأولى بشأن مكافحة الإرهاب، اللذين سيعقدان بمشاركة أكثر من 100 رئيس برلمان وينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان النمساوي والأمم المتحدة، ويلتقي عددا من كبار المسؤولين النمساويين ورؤساء البرلمانات.

ويضم وفد المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس في الاتحاد البرلماني الدولي عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، وكل من سارة فلكناز عضو مجموعة الشعبة في الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ومريم بن ثنية رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.



ويشارك صقر غباش في مؤتمر رؤساء البرلمانات الذي سيعقد على مدى يومي 7 و8 سبتمبر، بعنوان " القيادة البرلمانية من أجل تعددية أكثر فعالية، تحقق السلام والتنمية المستدامة للشعوب ولكوكب الأرض"، حيث يشارك كمتحدث رئيسي في الحلقة النقاشية التي تحمل عنوان "انفتاح البرلمانات وشفافيتها وإمكانية الوصول إليها مقابل الأمن: كيف يمكن تحقيق التوازن".



كما يشارك مع رؤساء البرلمانات في مناقشة الموضوعات الرئيسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، وسيلقي كلمة في الجلسة التي تتناول موضوع "تتطلب مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها لوائح تنظيمية أقوى".

القمة العالمية

ويلقي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، كلمة خلال القمة البرلمانية العالمية الأولى، بشأن مكافحة الإرهاب التي ستعقد يوم 9 سبتمبر /أيلول 2021، بعنوان "البرلمانيون في الصدارة الاستراتيجية للمنع، ولبناء مسارات للسلام، ومستقبل أفضل لضحايا الإرهاب".



وتناقش القمة عددا من القضايا على مدى ثلاث جلسات، الأولى بعنوان: "الاستجابة البرلمانية لدعم ضحايا الإرهاب" التي ستركز على معالجة حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم وكيف يمكن للبرلمانيين المساعدة في إعادة إدماج الضحايا، والثانية بعنوان: "دور البرلمانات في منع النزعة إلى التطرف وخطاب الكراهية"، وسيتم خلالها مناقشة التحديات والمنظورات البرلمانية والاستراتيجيات الفعالة وأفضل الممارسات.



ويدير الدكتور علي النعيمي الجلسة الثالثة التي تحمل عنوان: "الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل"، والتي سيتم خلالها مناقشة إمكانية اعتماد الدعوة إلى إنقاذ منطقة الساحل "البرلمان العربي واللجنة البرلمانية لمجموعة دول الساحل الخمس، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي"، وفق "وام".



كما سيلتقي صقر غباش خلال المشاركة في القمة، مع عدد من رؤساء البرلمانات لتعزيز العلاقات البرلمانية، ويعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين في النمسا لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية والثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا.



يذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات يعقد كل خمس سنوات، ويهدف إلى تعزيز البعد البرلماني للحوكمة العالمية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك لإضافة قدر أكبر من البعد البرلماني في عمل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى المتعددة الأطراف، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال التطور التشريعي وتعزيز المبادئ التوجيهية من أجل برلمانات ديمقراطية.

