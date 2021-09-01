شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل عرض فيلم "المحكمة" إلى موسم رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر صناع فيلم "المحكمة" تأجيل طرحه بدور العرض إلى موسم رأس السنة، نظرا لتكدس السينمات بأفلام جديدة خلال هذه الفترة، حيث كان من المفترض طرح الفيلم أول سبتمبر أى اليوم الأربعاء.

كان أبطال فيلم "المحكمة"، قد انتهوا من تصوير المشاهد الأخيرة من العمل فى ديكور المحكمة بمدينة الإنتاج الإعلامى منذ شهر تقريبا، ودخل العمل غرف المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم.

يتناول فيلم "المحكمة" العديد من القضايا المهمة، ومن واقع المجتمع، وتسليط الضوء على الكثير من المشكلات في المجتمعات العربية، وجميع الأحداث تدور فى يوم واحد ومكان واحد وهو المحكمة.

فيلم "المحكمة"، من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين، بطولة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين