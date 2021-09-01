شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته "نور": "ربنا يحفظك ليا يا حتة من قلبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الفنان أحمد زاهر على إبراز العلاقة القوية بين بناته، فهو دائما يعبر عن حبه واهتمامه بهم ليس كأب فقط إنما كصديق وكداعم في المجال الفني والذي له باع طويل فيه، وفى ذلك حاول أحمد زاهر إظهار مشاعره اتجاه ابنته نور في عيد ميلادها حيث كشف عن مجموعه صور لهما سويًا في العديد من المناسبات.

وعلق أحمد زاهر على الصور التي نشرها عبر حسابه على انستجرام:" كل سنة وانتي طيبة يا نوني يا روح قلبي و عقبال مليون سنة ربنا يحفظك و يخليكي ليا يا حتة من قلبي بموت فيكي".



احمد زاهر

وسبق إن احتفل الفنان أحمد زاهر من خلال حسابه على الإنستجرام بعيد ميلاد ابنته ليلي وعلق علي الفيديو بكلمات رقيقة مليئة بالمشاعر حيث قال "احلي و اجمل و اغلي اسم في الوجود ..ليلي اكتر اسم اتذكر في الشعر العربي ، اكتر اسم اتغناله بكل لغات العالم اكتر اسم مميز و بالذات عندي انا".



نور ابنه احمد زاهر (1)



نور ابنه احمد زاهر (2)



نور ابنه احمد زاهر (3)



نور ابنه احمد زاهر (4)



نور ابنه احمد زاهر (5)



نور ابنه احمد زاهر (6)



نور ابنه احمد زاهر (7)



نور ابنه احمد زاهر (8)



نور ابنه احمد زاهر



نور ابنه احمد زاهر

واضاف زاهر قائلا " اسم امي و اسم بنتي القمر كل سنه وانتي طيبه يا اجمل و احلي و احن و اطيب والذ ليلي في الدنيا بحبك حب مش هاقدر اوصفه ربنا يخليكي ليا و يوفقك في حياتك وتبقي سعيده و مبسوطه و تفضلي ناجحه و مكسره الدنيا اكتر مانتي مكسراها و تفضل ضحكتك الجميله علي وشك اللي مهما كنت مخنوق او متضايق بنسي كل حاجه لما بشوفها عقبال مليون سنه يا حبيبتي بحبك يا لولي"