شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة تعود للكليبات بـ "تجار سعادة".. الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة الشعبية أمينة عن طرح كليبها الغنائى الجديد، والذى يحمل عنوان «تجار سعادة» ويعد أول أغاني الألبوم الجديد، ويحمل نفس الاسم، وذلك يوم الاثنين المقبل.

وصورت أمينة الكليب فى أحد الأماكن الشهيرة بلبنان، وأكدت المطربة الشعبية أن ألبومها الجديد يضم 10 أغانى، ستقوم بطرحها بشكل منفرد، على طريقة الأغانى السينجل.

كليب «تجار سعادة» من كلمات أحمد إبراهيم، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام شيتوس، وهندسة صوتية أحمد جودة، وإخراج جيسيكا هيكل.



المطربة امينة

يذكر أن المطربة أمينة طرحت فى وقت سابق أغنية "زى مانا" من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وقدمتها بشكل جديد عن أغانيها السابقة.

ومن كلمات الأغنية "زى أنا ما فرقتش وياكم .. أنتوا مش فارقين ويايا..وبقولكم أنا مش هنساكم.. والطيبة هرميها ورايا..أيامكو صعبة معايا.. حسابكو جي تقيل.. عارفين تعدوا ورايا.. واللى يسد يشيل..مابقتش باقي عليكم.. ولا ناوى حتي اسامحكم..والباركة فعلا فيكم.. الفاتحة بقى على روحكم.. بنفس سلاحكوا هدبحكوا.. ومش هرحمكوا ولا ثانية.. وسدوا قصادى انا راضى.. ويا انا بقى يا انتوا في الدنيا..أمنتكوا وأنتوا ما عملتوش .. حساب للعشرة وغدرتم".