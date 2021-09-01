شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيى حفلاً غنائيًا غدا على المسرح الرومانى بمارينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى غدا الخميس النجم أحمد سعد حفلاً غنائيًا على خشبة المسرح الروماني بمارينا ضمن حفلات الصيف، ويقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة. واحتفل مؤخرا أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسبيونى، في أحد الفنادق في جو عائلي، وسيطرت حالة من السعادة على العروسين، ومن المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الشهر الحالى.

وحقق أحمد سعد من خلال الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه" نجاحا متميزا بعدما حققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، ويعرض الفيلم فى السينمات حاليا، وهو من بطولة أحمد السقا وهانى رمزى وإسعاد يونس ونيللى كريم وأحمد رزق ومحمود حافظ وآخرون، إخراج محمد أمين.