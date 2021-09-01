شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الانتعاشة التليفزيونية الأخيرة .. نيرمين الفقى مقضياها صور فى الساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة نيرمين الفقى، جمهورها يوميا بصور خلال قضاء الإجازة الصيفية على شاطئ البحر ، حيث تنشر كل يوم صور لها على حسابها على إنستجرام بإطلالات مختلفة، سواء على البحر أو مع صديقاتها، وتنال الصورإعجاب العشرات من متابعيها، متغزلين فى هذه الإطلالات.

نيرمين الفقى على البحر

نيرمين الفقى

نيرمين الفقى

نيرمين الفقى على الشاطئ

نيرمين الفقى

وشاركت نيرمين فى موسم رمضان الماضى بمسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

دارت أحداث المسلسل حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ، كما شاركت فى مسوم رمضان الماضى فى مسلسل أخر وهو "النمر"، مع محمد عادل إمام.