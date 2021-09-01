فيديو| زينة تحذرعروس يوم زفافها :"إيه الجواز ده بلاش حرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – بهيرة فودة:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة زينة خلال لقائها بعروس في الساحل الشمالي.

ونشر موقع "Et" بالعربي مقطع الفيديو، عبر الحساب الرسمي له بموقع "إنستجرام"، وظهرت زينة في الفيديو وهي تمازح العروس قائله لها :"يا جماعة أنا بحذرها، يا بنتي أنتي حلوة وزي القمر وصغيرة وفي وقت تفكري، إيه الجواز دا، بلاش، حرام".

ووجهت زينة التهنئة للعروسين :"مبروك، ألف ألف مبروك، ومفيش عقبالكم".

يذكر أن أخر أعمال زينة مسلسل "كله بالحب" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: أحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.