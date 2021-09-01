بعد تبادلهما الهجوم..الموسيقيين تدرس إيقاف حسن شاكوش ورضا البحراوي‎‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب وكيل نقابة المهن الموسيقية المايسترو محمد أبو اليزيد عن رفض النقابة الهجوم المتبادل بين مغني المهرجانات حسن شاكوش والمطرب الشعبي رضا البحراوي، بعد تبادل الثنائي نشر فيديوهات الهجوم عبر صفحاتهم في موقع فيس بوك.

المايسترو محمد أبو اليزيد في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال :"ما يحدث غير مقبول ومرفوض، ولسنا في حاجة للتحقيق مع الطرفين حسن شاكوش ورضا البحراوي، قبل اتخاذ قرارنا المقرر الإعلان عنه خلال ساعات".

وأضاف :"النقابة تدرس إيقاف الاثنين بعد التأكد من خطأ الطرفين".

وتبادل مطرب المهرجانات حسن شاكوش الهجوم مع المطرب الشعبي رضا البحراوي عبر مقاطع فيديو على موقع فيس بوك، بعد المشاجرة التي نشبت بينهما في الحفل الذي أقيم في الساحل الشمالي.

يذكر ان البحراوي عضوا بنقابة المهن الموسيقية بينما ينتظر شاكوش شهادة محو الأمية لاعتماد عضويته.