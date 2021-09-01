لأول مرة.. محمد حماقي يقتحم عالم السينما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

قال المطرب المصري، محمد حماقي، إنه يستعد لخوض تجربة التمثيل لأول مرة من خلال فيلم سينمائي.

وقال حماقي، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر” عبر القناة الأولى، إنه “يعمل الآن على فيلم جديد يبدأ تصويره آخر هذا العام”، موضحا أنه “لم يهمل فكرة التمثيل الفترة الماضية، لكنه كان يبحث عن فكرة مختلفة يظهر بها لأنه يحب السينما كثيرا ولا يريد الظهور بالشكل التقليدي”.

يذكر أن الفنان المصري محمد حماقي أحيا حفلا غنائيا يوم 27 أغسطس/ آب المنصرم، في العلمين الجديدة، كما يلتقي بجمهوره مجددا في حفل جديد بالساحل الشمالي يوم السبت الرابع من سبتمبر/ أيلول الجاري.

وطرح محمد حماقي حتى الآن 4 أغاني من ألبومه الجديد “يا فاتني” وهم: “زيها مين” و”لو هتسيب” و”تك” و”طالع موضة”.