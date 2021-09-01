شاهد.. معركة شرسة بين “فهد” والقنفذ الشائك

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 05:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

تمكن أحد زوار حديقة “كروجر الوطنية” بجنوب أفريقيا خلال جولة قام بها في السيارة، من تصوير مشهدا مذهلا لصراع وشيك بين حيوانين يصنفان ضمن المخلوقات الخطرة بسبب أساليبها القتالية والدفاعية المختلفة.

وشاركت صفحة “Latest Sightings – Kruger” مقطع فيديو لصراع وشيك بين الفهد المرقط، أحد أخطر وأسرع الحيوانات المفترسة على وجه الأرض، وبين القنفذ الشائك (النيص) الخطير بسبب أشواكه المدببة.

ويظهر الفهد وهو يحاول الاقتراب من القنفذ أكثر من مرة، لكن الأخير استطاع الدفاع عن نفسه وتجنب مخالب الفهد الحادة، من خلال التهديد باستخدام سلاحه الخطير المدبب الشائك المنتشر على ظهره.

وعلى الرغم من قوة الفهد وأنيابه الحادة ومخالبه القوية، إلا أنه كان حذرا جدا من تجنب استفزاز القنفذ، لكي لا يطلق الأخير إبره الشوكية السامة باتجاه العدو، الأمر الذي جنب الطرفان حربا حقيقية، بعد حرب “باردة” استمرت لدقائق في عالم الحيوان الغامض.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فقد بدأت المشاجرة عندما هاجم الفهد حيوان “النيص”، إلا أن الأخير رفض التراجع للوراء مقررا الدخول فى هذا الصراع الذى جرت أحداثه داخل حديقة “كروجر الوطنية” بجنوب أفريقيا، ليبدأ “النيص” فى رفع أشواكه للأعلى معلنا قبول التحدى والدخول فى قتال مع الفهد.