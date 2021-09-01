كتب امير فتحي في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 04:50 مساءً - كشفت الفنانة ” عبير منير ” عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” نهال عنبر ” بعد إصابتها بارتجاج في المخ والتي نقلت على إثره إلى أحدى المستشفيات بمدينة العلمين .
فنشرت عبير منير صورة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت بها برفقة نهال عنبر في الظهور الأول لها بعد خروجها من المستشفى وتواجدها في منزلها .
وكتبت في تعليقها عليها مطمئنة الجمهور على وضعها : ” بطمنكم على نهال عنبر الصورة دي حالا من بيتها هي كويسة الحمد لله بتاخد العلاج وهتنزل النهاردة تعرض في المسرحية ” .
وتابعت : ” وجايه على نفسها علشان جمهورها الجميل وزملائها اللي بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبد الوهاب في إسكندرية .. هي دي نهال الإنسانة ربنا يديها على قد نيتها الطيبة ” .
وكانت قد تعرضت الفنانة نهال عنبر لارتجاج في المخ وجرح في الرأس بعد سقوط قطعة من ديكور المسرح على رأسها أثناء عرضها لمسرحية ” زقاق المدق ” لتسقط مغشيا عليها .
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول ل ” نهال عنبر ” بعد إصابتها بارتجاج في المخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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