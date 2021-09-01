الظهور الأول ل ” نهال عنبر ” بعد إصابتها بارتجاج في المخ

كتب امير فتحي في الأربعاء 1 سبتمبر 2021 04:50 مساءً - كشفت الفنانة ” عبير منير ” عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ” نهال عنبر ” بعد إصابتها بارتجاج في المخ والتي نقلت على إثره إلى أحدى المستشفيات بمدينة العلمين .

فنشرت عبير منير صورة لها عبر حسابها على إنستجرام ظهرت بها برفقة نهال عنبر في الظهور الأول لها بعد خروجها من المستشفى وتواجدها في منزلها .

وكتبت في تعليقها عليها مطمئنة الجمهور على وضعها : ” بطمنكم على نهال عنبر الصورة دي حالا من بيتها هي كويسة الحمد لله بتاخد العلاج وهتنزل النهاردة تعرض في المسرحية ” .

وتابعت : ” وجايه على نفسها علشان جمهورها الجميل وزملائها اللي بتحترمهم وعمال مسرح محمد عبد الوهاب في إسكندرية .. هي دي نهال الإنسانة ربنا يديها على قد نيتها الطيبة ” .

وكانت قد تعرضت الفنانة نهال عنبر لارتجاج في المخ وجرح في الرأس بعد سقوط قطعة من ديكور المسرح على رأسها أثناء عرضها لمسرحية ” زقاق المدق ” لتسقط مغشيا عليها .