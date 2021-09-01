هيفاء وهبي في تفوّق جديد.. الأكثر تأثيرًا بين الفنانين في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في قائمة الفنانين اللبنانيين الأكثر تأثيرًا على موقع “إنستغرام” للصور والفيديوهات القصيرة، في لبنان لشهر آب/أغسطس 2021.

وجاءت هيفاء وهبي في المرتبة الأولى ضمن القائمة، وذلك استنادًا إلى تصنيف الحسابات الأكثر أصالة من خلال معدل المشاركات والتفاعل نسبةً للمتابعين.

يأتي هذا الإنجاز الجديد الذي تضيفه هيفاء وهبي إلى مسيرتها الفنية بعد أن حققت مبيعات قدّرت بملايين التسجيلات الموسيقية في العالم العربي، هذا فضلاً عن إستحواذها على اهتمام الشباب والشابات وتمتّعها بقاعدة جماهيرية جارفة تخطت حدود بلدها لبنان والوطن العربي إلى دول العالم أجمع.

يذكر أخيرًا أن هيفاء وهبي سبق وأن حلّت بالمراتب الأولى في إحصاءات أهم المواقع للشخصيات اللبنانية والعربية الأكثر تأثيرًا وقوّة على مستوى الوطن العربي أجمع.