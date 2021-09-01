نانسي عجرم تكشف تفاصيل ألبومها الجديد وتعاونها مع بيلي إيليش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن تحضيرها لعمل جديد سيجمعها بالنجمة العالمية بيلي إيليش.

جاء ذلك في مقابلة مع برنامج "قول يا كبير" عبر إذاعة إنرجي.

كانت النجمة العالمية بيلي إيليش قد أبدت إعجابها بأغنيات "نانسي" وكشفت أنها تسمع لها منذ سنوات، ووصفت أغانيها بـ"الشوكولاتة التي تذوب في أذنها"، مشيرة إلى أنها تعشق مثل هذه النوعية من الأغنيات.

بدورها، ردت نانسي على كلام بيلي وكتبت عبر حسابها الخاص على تويتر: "نحن أيضاً نحبك يا بيلي ونحن من كبار المعجبين بفنك وأعمالك، ودائما ما تشغل فتياتى أغانيك بصوت عالٍ في المنزل".

وتطرقت نانسي عجرم في حوارها عبر إذاعة" إنرجي" لتفاصيل ألبومها الجديد " نانسي 10" قائلة:" "اشتغلنا 4 سنين على ألبوم نانسي 10، وقدرنا نوصل لتطور وتغيير في كل النواحي، الموسيقى والتوزيع والمواضيع".





وأكدت نانسي أن كل عمل تقدمه تشعر أنه يجب أن يكون أفضل من الذي قبله، لافتة إلى أن أكثر أغنية من أغنياتها تفكرها بالحب هي "عم بتعلق فيك" و "العيون السود". أما الأغنية التي تفكرها بطفولتها فهي "نقيلي أحلى زهرة".

وعن علاقتها مع بناتها وطريقة تربيتها لهن، قالت إنها أم تقليدية مع بناتها الـ3.

وواصلت حديثها: "ببرق لهن لو طلبن أشياء صعبة أمام الضيوف، مثل باقي الأمهات، وأهددهن بمغادرة المنزل بسبب شقاوتهن وبقولهن هسبيلكن البيت وهمشي".

وأردفت نانسي أنها تجبر بناتها على أكل الوجبات التي لا يحبونها، كما تعثر على أشيائهن الضائعة مرددة عبارة "لو قمت وجبتها لكم" الكلاسيكية، مؤكدة أنها ليست متساهلة مع بناتها".