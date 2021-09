ميشيل و جاي وود يطلقان أغنية "Sea in Your Eyes"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

"الخليج 365": أطلقت المغنية الصاعدة والمقيمة في دبي، ميشيل، أحدث أغانيها المنفردة، بعنوان "Sea in Your Eyes"، بالتعاون مع المنتج الشهير جاي وود.

وحول الأغنية الجديدة، قالت ميشيل: "تختلف أغنية "Sea in Your Eyes "عن النمط الاعتيادي من الأغاني التي أؤلفها، فهي تتميز بطابعٍ تجريبي".



ويأتي الطابع التجريبي نتيجة التعاون الجديد في الكتابة والإنتاج بين ميشيل وجاي وود، حيث بدأ تأليف الأغنية المنفردة كنوعٍ من التدريب على تأليف لحنٍ وكلمات أغنية، لتصبح فيما بعد أغنيةً كاملة، تعكس نغماتها الهدوء والقوة في الوقت نفسه، وتتميز بصورةٍ وصوت سينمائيين.

وتحافظ الأغنية خلال مراحلها المختلفة على تجسيد عنوانها "البحر"، حيث تبدأ هادئةً وناعمة قبل أن تظهر إيقاعات الطبول والأنغام القوية والصاخبة. كما يظهر هذا الإحساس من التناغم بين الهدوء والقوة من خلال كلمات الأغنية.

وتجسّد ميشيل من خلال أحدث أغانيها المنفردة الفرح الممزوج بالحزن في لبنان الذي يمر بأوقات عصيبة، وتقول في هذا الصدد: "استلهمتُ أغنية "Sea in Your Eyes" من أجواء لبنان، حيث كتبتها أثناء عودتي إلى دبي بعد إجازةٍ في لبنان، وشعوري بالحزن على هذا الوطن".

الجدير بالذكر انه تم إطلاق الأغنية رسمياً في عرضٍ ناجحٍ من سلسلة حفلات ذا فريدج، حيث أدت ميشيل مجموعةً من أغانيها الأصلية لمدة 40 دقيقة.

يذكر أن ميشيل بدأت مسيرتها الموسيقية عام 2019، حيث تمكنت من بث أغانيها من خلال منصة بي بي سي إنتروديوسنغ، كما شاركت في العديد من قوائم أغاني سبوتيفاي الشهيرة.

وشاركت في عدة مهرجانات وعروض في مختلف أنحاء الإمارات مثل مهرجانات أبوظبي للمواهب المحلية ومهرجان القوز للفنون العام الماضي. كما أطلقت العديد من الأغاني المنفردة والألبومات، من بينها ألبوم العام الماضي بعنوان "Our Story".

ومع عودة الفعاليات الموسيقية والمهرجانات، تأمل ميشيل أن تنطلق بموسيقاها في جولةٍ في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، لتعاود تواصلها مع الجمهور.