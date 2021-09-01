شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماذا قالت فيفى عبده عن معاناة الراقصات فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة فيفى عبده مؤشرات التريندات على موقع جوجل مؤخراً بسبب فيديو نادر لها تم تداوله بصورة كبيرة من قبل رواد السوشيال ميديا، خاصة مع التصريحات التى تضمنها الفيديو من دفاع فيفى عبده بصورة كبيرة بمجرد ذكر المذيعة هالة سرحان أمامها جملة تحقيق الراقصات الفلوس بسهولة.

وما ان ذكرت المذيعة هالة سرحان هذا الأمر خلال المقابلة التليفزيونية التي تعود إلى سنوات مضت، استوقفتها فيفى عبده على الفور قائلة: "احنا بنشقى جامد جداً، والفلوس مش بنعملها كده.. احنا استحملنا الالماظ يقع في رجلينا لما بيقع من بدلة الرقص، والازار اللى كان بيخش رجلنا واحنا بنرقص".

كما أضافت: فى عز البرد كنا بنرقص واحنا لابسين بدلة الرقص والناس قدامنا مش عارفين يسقفوا من البرد واحنا مستحملين.

وخلال الحلقة ظهرت الراحلة تحية كاريوكا التى تحدثت عن تجربتها مع الفلوس لفيفى عبده مؤكدة على أنها لم تفكر أبداً فى التحويش، والتفكير فى الغد، فكانت تنفق ما بيديها على الفور، قائلة: "استفدت من المصاريف دى على اللى حواليا والغلابا، انى الاقى كتير بمجرد وقوعى يدعولى".