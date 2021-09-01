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عرض الفيلم الوثائقى "عاش يا كابتن" فى الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد بسينما أمير في عرض واحد عام للجمهوربالإسكندرية بعد غدا الجمعة، وذلك بعد جولة ناجحة في المهرجانات السينمائية.

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يسبق العرض ماراثون للجرى 5 كيلو لدعم الفيلم وأبطاله، حيث يبدأ في السابعة والنصف صباحا من مكتبة الإسكندرية، ويشارك فيه أبطال رفع الأثقال المشاركين بالفيلم وفريق العمل ليتجهوا بعد الماراثون لعرض الفيلم.

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فيلم "عاش يا كابتن" يتتبع على مدار 4 سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا.

 

تذهب "زبيبة" للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

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"عاش يا كابتن" من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید، ومونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وعرض الفیلم في مسابقة الأفلام الوثائقية لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول، كما تم عرضه في مهرجان دوك نیویورك "أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة" بينما حصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا "أقدم مهرجان للسينما الوثائقية في العالم" وحصل على ثلاث جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال42، وتأهل للتقديم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي فى 2020.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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