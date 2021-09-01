شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم الوثائقى "عاش يا كابتن" فى الإسكندرية بعد غدٍ الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض فيلم "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد بسينما أمير في عرض واحد عام للجمهوربالإسكندرية بعد غدا الجمعة، وذلك بعد جولة ناجحة في المهرجانات السينمائية.

يسبق العرض ماراثون للجرى 5 كيلو لدعم الفيلم وأبطاله، حيث يبدأ في السابعة والنصف صباحا من مكتبة الإسكندرية، ويشارك فيه أبطال رفع الأثقال المشاركين بالفيلم وفريق العمل ليتجهوا بعد الماراثون لعرض الفيلم.

فيلم "عاش يا كابتن" يتتبع على مدار 4 سنوات رحلة "زبيبة" الفتاة المصرية ذات الأربعة عشر عاماً، والتي تسعى لتحقيق حلمها في أن تكون بطلة العالم في رياضة رفع الأثقال، مثل ابنة مدربها نهلة رمضان بطلة العالم السابقة ورائدة اللعبة في مصر والعالم العربي وأفريقيا.

تذهب "زبيبة" للتدريب بشكل يومي تحت إشراف كابتن رمضان الذي أمضى أكثر من 20 عاما في تدريب وتأهيل الفتيات لرياضة رفع الأثقال بشوارع مدينة الإسكندرية.

"عاش يا كابتن" من كتابة وإخراج وإنتاج مي زاید، ومونتاج سارة عبداالله، وتصویر محمد الحدیدي، وتصمیم شریط الصوت سمیر نبیل وبرایان دیربي، وموسیقى ماریان منترب، وعرض الفیلم في مسابقة الأفلام الوثائقية لمهرجان تورنتو السینمائي الدولي بكندا في عرضه العالمي الأول، كما تم عرضه في مهرجان دوك نیویورك "أكبر مهرجان للسینما الوثائقیة بالولایات المتحدة الأمریكیة" بينما حصل على جائزة الیمامة الذهبیة لأفضل فيلم في مسابقة الأفلام الألمانية في مهرجان دوك لایبزج بألمانیا "أقدم مهرجان للسينما الوثائقية في العالم" وحصل على ثلاث جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال42، وتأهل للتقديم لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي فى 2020.