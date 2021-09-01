شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور لأبطال مسلسل La Casa De Papel أثناء تصوير البرومو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي ألفارو مورتي، صاحب شخصية البروفيسور في مسلسل الدراما La Casa De Papel، على مشاركة جمهوره ومتابعيه، بصور جديدة من كواليس تصوير الموسم الخامس من السلسلة الشهيرة التي يقوم بتصويرها حالياً.

وظهرالبروفيسور في الصور التي نشرتها عبر حسابه بموقع انستجرام، هو وعدد من أبطال العمل، وعلق عليها:"برومو La Casa De Papel .. اراكم الجمعة".



ابطال المسلسل

يشار إلى أن الموسم الخامس من مسلسل La Casa De Papel، يشهد انضمام نجمين جديدين إلى طاقم العمل وهما ميجيل أنخيل سيلفستر الذى شارك في أعمال مثل Sky Rojo, Sense 8، وباتريك كيريادو المرشح لجائزة جويا عن أعمال La gran familia Española وVivir sin permiso ، على أن يتكون الموسم الخامس من 10 حلقات.



ابطال مسلسل La Casa De Papel



ابطال مسلسل La Casa De Papel



ابطال مسلسل La Casa De Papel



ابطال مسلسل La Casa De Papel



ابطال مسلسل La Casa De Papel



ابطال مسلسل La Casa De Papel

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين، ويقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل La Casa De Papel، كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا.



ابطال مسلسل La Casa De Papel



ابطال مسلسل La Casa De Papel

وفى تصريحات سابقة لـ أليكس بينا، مبتكر ومنتج المسلسل، قال: "لقد قضينا عاماً كاملاً نفكر في كيفية إنهاء عملية السطو ووضع البروفيسور للمحاكمة وكيفية وضع الأحداث غير القابلة للتغيير لبعض الشخصيات في المسلسل، وتوصلنا لأهمية وجود جزء خامس لمسلسل (البروفيسور)، حيث تصل الحرب إلى قمة التشويق والإثارة من خلال الموسم الخامس".