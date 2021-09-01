حلا شيحة توجه رسالة للإعلامي محمود سعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة حلا شيحة رسالة للإعلامي محمود سعد بعد أن أشاد بها الأخير.

وكتبت حلا منشورًا، عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابها بموقع "إنستجرام"، :"محمود سعد من أجمل الناس اللي تقابلهم في الحياة".

من ناحية أخرى يعُرض لحلا شيحة حاليًا في السينمات فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، محمد عبدالرحمن، سوسن بدر، إياد نصار، وشيرين، حجاج عبدالعظيم، تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".

وكانت حلا أعلنت ندمها على الظهور مع النجم تامر حسني في فيلم مش أنا والكليب المأخوذ من ضمن أحداثه واعتبرت مشاهده جريئة ولا تليق.